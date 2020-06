Znany z "Klanu" Andrzej Strzelecki apeluje o wsparcie w walce z nowotworem: "Koszt kuracji przekracza moje możliwości finansowe"

Zachorowałem. Mam nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli - napisał. Zawsze miałem szczęście w życiu. Nie opuściło mnie ono i w tej dramatycznej sytuacji. 6 maja w USA dopuszczono lek Capmatinib na to schorzenie. Jest on dla mnie szansą na uratowanie życia, ale koszt kuracji przekracza moje możliwości finansowe (37 tysięcy dolarów miesięcznie). W tym momencie zbieram środki na 10 podań leku - istnieje możliwość, że będę potrzebował ich więcej, konsultacje medyczne, dojazdy, sprzęt specjalistyczny, leki, dlatego zwracam się z prośbę o pomoc . Być może szczęście nie opuści mnie i tym razem.

Na desperacki apel zdecydowała się również córka aktora, Joanna , publikując na Facebooku link do zbiórki zorganizowanej we współpracy z fundacją Rak'n'Roll . Kwota, którą próbuje zebrać rodzina Strzeleckich, to 500 tysięcy złotych.

Mam do was ogromną prośbę - zaapelowała. Andrzej Strzelecki, przyjaciel mojego taty, mojej mamy też, mój profesor ze szkoły teatralnej zachorował na raka. I zbiera na to pieniądze, żeby się leczyć. Jest ciężko. Ale wierzę w to, że wspólnymi siłami nam się uda i on będzie mógł pojechać i się wyleczyć. Jak sam napisał, ma ogromne szczęście w życiu.