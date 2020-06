Znużona Maffashion podsumowuje debatę prezydencką: "Nie wiem, na kogo zagłosuję. ŚWIAT STANĄŁ NA GŁOWIE"

Jak wiadomo, w ostatnich dniach to właśnie temat LGBT okazał się wyjątkowo burzliwy i gorący. Wszystko to za sprawą wypowiedzi przedstawicieli partii rządzącej, jak i zachowanie samego prezydenta Andrzeja Dudy. Podpisał on "Kartę Rodziny", która ma "bronić instytucji małżeństwa" i powiedział, że "LGBT to nie ludzie, tylko ideologia", za co został skrytykowany przez media na całym świecie.