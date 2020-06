Aktywista LGBT spotkał się z Andrzejem Dudą: "Prezydent powiedział, że nie przeprosi, bo korzysta z WOLNOŚCI SŁOWA"

Damian 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 15 Odpowiedz

Osoby heteroseksualne nie zrozumieja jak jest cieżko być osobą nieheteroseksualną. Gdy odbierają telefon od ukochanej osoby i nie muszą zmieniać końcówek wyrazów aby nikt z bliska nie rozszyfrował że rozmawiają z osobą tej samej płci, gdy trzymacie się za ręce na spacerze, w kinie, w sklepie; gdy czekają na zmianę sygnalizacji facet łapie Cię za pośladki i całuje; gdy możecie odwiedzać ukochanego w szpitalu, a my wymyślamy że odwiedzamy kuzyna (przyjaciel to zbyt podejrzane); gdy wynajmujemy mieszkania i mówimy że wynajmujemy z kolegą aby ograniczyć koszty etc. A co do marszu równości to Wy co roku idząc w procesjach Bożego ciała z rodzinami manifestujecie swój heteroseksualizm i katolicyzmem i My nie rzucamy w Was kamieniami. Zamieńcie się z osobami lbgt chociaż na jeden dzień i zobaczcie jak to jest nie móc okazywać uczucia ukochanej osobie....jak to jest bać się o bezpieczeństwo swoje i drugiej osoby...jak to jest trzymać w ręce pudełko leków i słyszeć w głowie głos - geje do gazu. Kiedyś to może przeżywać ktoś kogo pokochacie najbardziej na świecie czyli wasza córka lub syn