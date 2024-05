Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie drugą córkę! Znamy imię dziewczynki

Zofia Zborowska urodziła! Tak relacjonowała ciążę w sieci

W połowie kwietnia oczekująca drugiej pociechy Zofia Zborowska zorganizowała baby shower . Na babskiej imprezie pojawiły się znane koleżanki aktorki, m.in. Aleksandra Żebrowska, Maja Bohosiewicz i Ciocia Liestyle. Mniej radości przyniosła ciężarnej gwieździe końcówka miesiąca. 36-latka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jej niespełna trzyletnia córka trafiła do szpitala. Wkrótce sama Zosia nabawiła się choroby i majówkę spędziła w łóżku. Na szczęście po kilku dniach ukochana Andrzeja Wrony doszła do siebie i mogła w spokoju oczekiwać przyjścia na świat drugiej pociechy.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona przywitali na świecie drugą córkę

Instagram vs reality. A tak na serio to wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka. Dzielna Mama z Córeczką mają się dobrze! Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy - czytamy we wpisie.