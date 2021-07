Zofia Zborowska narzeka z basenu na niemożność zobaczenia stóp i zdradza: "Piersi urosły mi z 4 ROZMIARY!" (FOTO)

Uytokn 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Sorry to nie hejt tylko moje zdanie - dla mnie ona jest odpychająca bardzo prosta styl bycia gimnazjalisty te głupie miny i teksty ... Żenujące i tu nie chodzi o brak luzu czy dystansu poprostu kobieta nie ma klasy i tyle a lansuje się na spoko babkę ... Niestety tak nie jest i to przykre bo ma takich rodziców na poziomie ... No cóż chyba się nie zmieni ...