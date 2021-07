Zofia Zborowska odgraża się, że kiedyś opowie o trudach ciąży: "Może wtedy TE PINDY mnie zrozumieją"

Lola 21 min. temu zgłoś do moderacji 72 14 Odpowiedz

Ona się zachowuje jakby była jedną kobietą w ciąży a to raczej pospolita sprawa. Poza tym co za hipokrytka nawołuje do równego traktowania kobiet a sama nazywa inne kobiety pindami. Niestety nie da się na ta panią patrzeć i nie jest to hejt a subiektywna ocena jej postępowania i poziomu wypowiedzi..