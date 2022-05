Zofia Zborowska pozuje w bikini i mówi o swoich kompleksach: "Kilka miesięcy temu bałabym się wrzucić TAKĄ FOTKĘ" (FOTO)

Jaja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 286 1 Odpowiedz

Jakie to wszystko do bolu przewidywalne... Jakas mało istotna aktorka/prezenterka/piosenkarka znana glownie z Instagrama, zachodzi w ciążę, to jest news, zasięgi rosną. Oczywiście przez 9mcy reklamuje wszystko dla ciężarnych, co sponsorzy jej podsuną. Rodzi - znika na miesiąc, albo wrzuca fotki stóp dziecka. Wraca po czasie jako "nowa ja" pierdzielac jakie to błogosławieństwo i szczęście ja teraz spotkało. Po paru msc wrzuca jakąś fotkę obwisłego ciala/rozstepow/sflaczalego biustu z nośnym tematem np. Body positive i hordy obserwatorek jej słodzą, jaką to ona odwazna/piekna/naturalna i jaka to ma misje w uświadamianiu innych kobiet. Zasięgi rosną, sponsorzy lecą jak pszczoły do kwiatków. To jest tak do bolu przewidywalne, że mi się chce śmiać. Aa no i obowiązkowo jak dziecko podrośnie to fotki z nim, ale tylko od tyłu, bo "chronię prywatność".