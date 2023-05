Żona Daniela Olbrychskiego publicznie PRZEPRASZA Weronikę Rosati. Pamiętacie jej "list otwarty" do aktorki?

Weroniko, Lisku Drogi, (...) Miałam wrażenie, że bardzo świadomie wybrałaś Roberta na ojca Elisabeth. (...) Teraz czytam, że Twoja ciąża była traumą. Czytam też wiele innych cierpkich słów, wiele niedokończonych zdań, niedopowiedzeń, które pozostawiają bardzo niebezpieczne pole do bardzo różnej interpretacji wszystkim, którzy tego słuchają, albo to czytają. Ludzie prymitywni nazywają takie zachowanie publicznym praniem brudów, inni, też prymitywni, brudy publicznie piorą. Nigdy nie przyszło by mi do głowy zaliczyć Cię do tej grupy. Co to, to nie. Ale dlaczego, na Boga, sama z uporem wartym lepszej sprawy, bardzo chcesz być kimś podłym, prymitywnym i manipulującym faktami, kimś świadomie mówiącym nieprawdę - pisała Krystyna Demska-Olbrychska.