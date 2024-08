Żona dubajskiego milionera rozwścieczyła internautów, chwaląc się, że jest dumna z bycia wredną dla personelu: "Utrudniam życie"

Zdobycie popularności w mediach społecznościowych nie jest w dzisiejszych czasach najtrudniejszym wyzwaniem. Za prawdziwy wyczyn uznaje się jednak utrzymanie zainteresowania i zaangażowania obserwatorów. Całkiem nieźle udaje się to Lindzie Andrade , która oparła swój content głównie na chwaleniu się wystawnym życiem u boku majętnego ukochanego . Influencerka ukrywająca się pod pseudonimem @lionlindaa i jej mąż Ricky dzielą swoje życie między Los Angeles a Dubajem. W lutym para powitała na świecie pierwszą córkę - Amirę. Jakiś czas temu Linda pochwaliła się, że kupiła latorośli złoty smoczek za ponad 11,5 tysiąca złotych oraz markową mini-torebkę, która kosztowała rzekomo prawie 80 tysięcy złotych.

Dubajska influencerka chwali się wystawnym życiem i polaryzuje internautów

Linda ujawniła, że wraz z mężem udała się do jej ulubionego sklepu z diamentami, ale pokłóciła się ze sprzedawcą, ponieważ błyskotki były za małe. "Nawet ich nie widzę" - jęknęła. Aby pocieszyć Lindę po diamentowym fiasku, Ricky kupił jej kilka smakołyków, ponieważ jest "wielkim smakoszem". Następnie influencerka wyjawiła, że ​​jubiler przyniósł jej różowe kwiaty z okazji narodzin córki, "dlatego, że jest taka ważna". Linda stwierdziła, że ​​jej wyprawa na zakupy ogólnie była bardzo udana i z dumą przyznała, że ​​przestraszyła kilku sprzedawców w różnych sklepach.

Żona milionera wzburzyła internautów swoimi wynurzeniami na TikToku

Następnie Linda dodała, że ​​ona i jej mąż pokłócili się przy kolacji, ponieważ oskarżyła go o to, że nie ma dość pieniędzy, aby kupić jej to, czego chciała. Użytkownicy TikToka zaczęli komentować film, aby podzielić się swoimi przemyśleniami, a wielu zarzucało Lindzie brak wrażliwości.