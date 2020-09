Żona Gienka Loski wspomina ostatnie dni muzyka: "ODSZEDŁ PO CICHUTKU"

Przyjaciółka 33 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

To nie żona. To dziewczyna. Zone zostawił dla nowej Pani chwilę po X Factor. Nowa Pani się nim nie zajmowała a pieniądze ze zbiórki trafiały do jej kieszeni na cele prywatne. Zbiórka się skończyła, kasy brak więc dla niej dobrze że go nie ma. Mimo jego uzależnienia, to był dobry człowiek o dobrym sercu i z pięknym głosem. Szkoda go. Za wcześnie