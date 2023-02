Żona Leo Messiego w dopasowanej sukni z rozcięciem bryluje na gali u boku męża. Zrobiła wrażenie? (ZDJĘCIA)

Leo Messi i Antonella Roccuzzo już od lat uchodzą za wyjątkowo zgrane małżeństwo. Podczas gdy piłkarz sięga po kolejne trofea, ukochana mocno go dopinguje z trybun i skupia się na życiu rodzinnym, przy okazji realizując się jako influencerka. To o tyle istotne, że ostatnimi czasy sukcesów w życiu Messiego zdecydowanie nie brakowało.

Żona Messiego zadała szyku na gali. Wszystkie oczy były zwrócone na nią

Antonella Roccuzzo często towarzyszy mężowi także podczas oficjalnych wyjść. Wspólnych wypraw na ścianki mieli już wiele, jednak za każdym razem starają się, aby był to moment wyjątkowy. Tym razem Lionel Messi i jego małżonka wybrali się na galę The Best FIFA Football Awards 2022, którą zorganizowano w Paryżu.