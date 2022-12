Tak wyglądały święta Leo Messiego. Nagrał tańczącą żonę, czym wprawił w zachwyt fanów. "WYGRAŁ ŻYCIE"

Bogena 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie uwierzycie ale od Piątku nie weszłam na pudla.W Wigilię o 12 przyjechała do nas rodzina i o 14 usiedliśmy do wigilijnego stoły.Nie mogło zabraknąć różnego rodzaju ciast, makowców, pierników, różnego rodzaju rybki, mandarynki i Coca cola.Mikołaj też się pojawił 🎅😊. Siedzieliśmy, oglądaliśmy filmy śpiewamy kolędy i tak do 2 w nocy a o 4 poszliśmy spać.W Niedzielę w Boże Narodzenie wstaliśmy około 9 i od 11 do 3 Siedzieliśmy oglądaliśmy filmy programy, graliśmy w gry planszowe i było cudownie.Dzisiaj jeszcze świętujemy ten piękny czas przy choince 🎄❄️. Wesołych Świąt