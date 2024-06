Żona Macieja Stuhra gorzko o polskiej służbie zdrowia. "Struktura jest bardzo SKOSTNIAŁA"

Żona Macieja Stuhra gorzko o służbie zdrowia

Nie do końca widzę tę zmianę - zaczęła, po czym nawiązała do innych płaszczyzn - Widzę chęć zmiany i nawet w zeszłym tygodniu byłam na takim spotkaniu w Ministerstwie Edukacji, gdzie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób podchodzić do żywienia, ale właśnie bardzo silnie zwracałam uwagę na to, że niedobrze jest, np. mówić o tym, że powinniśmy się odchudzać. Oczywiście otyłość i nadwaga nie są dobre dla naszego zdrowia. Natomiast stawianie ciała i wagi jest przyczynkiem, chociażby do występowania coraz częstszych zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży, więc mam nadzieję, że takie głosy zostaną wysłuchane - mówiła Katarzyna Błażejewska-Stuhr Plejadzie.