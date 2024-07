Została modelką w wieku 69 lat. Teraz 75-latka zachwyciła sesją w przezroczystym kombinezonie z KORONKI (FOTO)

obywatel 54 min. temu zgłoś do moderacji 39 3 Odpowiedz

czytam i tak myśle sobie XXI wiek, ludzie z otwartymi umysłami, pozują na światowych, na każdym kroku pier.... jak to idą do przodu, jak się otwierają na nowe, a tak po prostu nie aprobują piękna starości, bo ? Bo ich to nie dotyczy? Bo funkcjonuje stereotyp że jak już kończysz 60 lat to strugać figurki, dziergać na szydełku? Nie potraficie dostrzegać piękna, tylko oceniacie, krytykujecie. Ludzie to jednak podgatunek