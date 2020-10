Zszokowany wyrokiem TK YouTuber opisuje prywatny dramat: "Nigdy nie pozwoliłbym, aby moje dziecko umierało w męczarniach"

Idiotele 4 min. temu zgłoś

Nie wiem co myśleć na ten temat i nie mam zamiaru wyrabiać sobie opinii. Znam jedna dziewczynę, która miała w szkole średniej półroczny urlop bo jak licealna plotka głosi usunęła ciąże bo podobno spała z każdym chętnym, nie wiem, nie było mnie tam. Wydaje mi się, że problemy tego typu dotyczą być może kilkuset osób rocznie w 38 milionowym kraju więc kompletnie nie pojmuje tego pospolitego ruszenia. Ja zetknęłam się z 2 historiami, jedno to ta nastolatka z mojej szkoły a drugie żona wysokiej szarzy oficera z Warszawy, która puściła się z kolegą męża i sprawa się rypła ponieważ zmarła po zabiegu. Lekarz aborcjonisty stracił prawko, to było za głębokiej komuny. Dziwią mnie wszyscy ci ludzie, którzy tak się emocjonują, moje koleżanki, które mając dzieci wklejają wieszaki na zdjęcia na FB albo bezdzietne dobrze zarabiające mężatki udostępniające posty schronisk dla psów i kotów. Larum jak takie, jakby każda kobieta miała potrzebę poddać się aborcji 3 razy do roku, jakby to była jakaś rutynowa i pospolita procedura medyczna. To jest zabieg bardzo skomplikowany, obarczony wieloma powikłaniami, dużą śmiertelnością i dotyczący kilkudziesięciu, kilkuset kobiet rocznie. Społeczny przekrój obejmuje najczęściej margines społeczny albo ma charakter skandalu obyczajowego. Ludzie kompletnie pozbawieni dogłębnej wiedzy socjologicznej nie rozumieją tych niuansów. Im się wydaje, że nastolatki prostytuującej się lub włóczące się z lokalnymi gangsterami maja przed sobą jakaś wielka karierę i jakby nie ta ciąża to by doszły do zarządu Goldmana Sachsa. Bzdura, biedne dzieci, które się uczą nie włóczą się z nieletnimi kryminalistami i nie zachodzą w ciąże w wieku jak 16 do czegoś w życiu dochodzą i swobodny dostęp do aborcji jest im niepotrzebny natomiast nastolatki włóczące się z młodocianym marginesem jak zajdą w ciąże cieszą się bo dostaną 500 plus. Osoby potrzebujące wykonać zabieg tego typu znajdą metodę, żeby go dokonać a bicie piany wg mnie służy przykryciu jakiejś afery jak zwykle. Ja nie jestem ani za ani przeciw, mnie ten szum nie interesuje.