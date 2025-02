Zwiedzający Londyn Maciej Dowbor żali się na "łabędzie na sterydach" i ceny jedzenia: "Paragony grozy za OHYDNE ŻARCIE"

Maciej Dowbor narzeka na wycieczkę do Londynu

Największe rozczarowanie spotkało go jednak w restauracji, gdzie za angielskie śniadanie musiał zapłacić aż 100 złotych . Dowbor nie krył niezadowolenia z jakości posiłku, który określił jako "ohydne żarcie". Wysokie ceny w połączeniu z niską jakością jedzenia skłoniły go do użycia tak uwielbianej w mediach frazy – "paragonu grozy" .

Powrót do Polski również nie przebiegł bez problemów. Dowbor musiał przesiąść się w Gdańsku, co wydłużyło jego podróż do 16 godzin. Jak sam przyznał, bilety kosztowały go tyle co podróż do Stanów Zjednoczonych – a wszystko przez pomyłkę w datach, której sam był winien... Na koniec prowadzący "You Can Dance" dorzucił swoje "trzy grosze" i skrytykował jakość internetu w stolicy Wielkiej Brytanii, narzekając na słaby zasięg i brak 5G.