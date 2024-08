Zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music" zmaga się z poważną chorobą. Żona ujawnia: "Przy Conrado trzeba wszystko zrobić"

Conrado Yanez prawie 30 lat temu podjął decyzję o wyprowadzce z rodzinnych Filipin i przeniósł się do Polski. W Katowicach udało mu się dostać pracę związaną z jego pasją i grał w klubach Mandaryn i Brasilianie. To właśnie tu poznał swoją miłość życia - Magdalenę , z którą doczekał się trójki dzieci.

Conrado Yanez, chcąc rozwijać swoją pasję, zgłosił się do 9. edycji "Must Be The Music" i zachwycił jury swoim aksamitnym głosem. W finale jednak zajął drugie miejsce, tuż za Enej. Rok później wrócił do talent-show i zgarnął główną nagrodę.