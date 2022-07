Zwyczajna Alicja Bachleda-Curuś opuszcza lotnisko w Gdańsku z Henrym Tadeuszem. Poznalibyście, że to ona? (ZDJĘCIA)

abc 23 min. temu zgłoś do moderacji 19 7 Odpowiedz

Znam ją tylko z 4 tytułow tzn filmow lata temu: Pana Tadeusza (czytałam i oglądalam bo to byly moje nastoletnie lata gdy ekranizowano kazdą lekturę), Wrót Europy (jedyne co moglam obejrzeć do konca), Trade i tej badziewnej bajeczki Ondine gdzie wyrwala Farrela i powiem tak aktorsko baardzo mierna i nie dziwię się że w zasadzie ona nawet mając takie możliwości finansowe, mieszkając w Usa, a nawet mając dziecko ze znanym aktorem ŻADNEJ KARIERY NIE ZROBILA, aktorsko nie istnieje, slaba jest. Jest bogata po rodzinie, ale ustawila się perfekcyjne z tym zajściem w ciąże z Farrelem NIC NIE MUSI ROBIĆ. Tadek- zapewne zostanie aktorem (przy wsparciu Collina), zapewne po to nawet nie uczyla Go polskiego, bo On nawet tu nie będzie a ona będzie Tadka agentką, menadzerką itd