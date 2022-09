"Zwyczajna" Shakira dziarsko dopinguje syna z trybun podczas meczu baseballowego w Barcelonie (ZDJĘCIA)

Shakira i Gerard Pique się rozstali. Co z ich synami?

Choć Shakira i Gerard Pique definitywnie się rozstali i nie zanosi się na to, aby doszło do równie spektakularnego powrotu pary do siebie, to od początku starali się trzymać synów z dala od medialnego zgiełku. Para była już widziana na wspólnych wakacjach, co miało być podyktowane właśnie dobrem pociech. Zgodnie z relacjami mediów, znani rodzice robią wszystko, aby zapewnić Milanowi i Sashy "namiastkę normalności".