"Zwyczajni" Harry i Meghan Markle opuszczają biznesowe spotkanie w Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Qwerty 45 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Tak bardzo narzekali na paparazzi w UK. Nie wiem, czy Harry żył w jakimś La La Landzie, ale większość gazet w UK jest ogarniana przez Pałac. Zawsze jakiś tabloid z czymś tam wyskoczy, ale ogólnie wszystko odbywa się na zasadzie "żyjmy i dajmy żyć". W Stanach nie ma i nie będzie tej warstwy ochronnej. Nie dość, że swoimi wypowiedziami obrazili brytyjskie media, to jeszcze zrazili do siebie społeczeństwo, które nawet jeśli w części nie popiera monarchii, to ma głęboki szacunek do królowej. Większość Brytyjczyków ją kocha, więc ruch szczególnie Harry'ego jako jej wnuka, odebrali tak, jakby to im osobiście skrzywdził babcię. Pomijam już aspekty finansowe, które ich ubodły jako podatników.