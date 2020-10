Zygmunt Solorz-Żak ma KORONAWIRUSA!

Choć wśród koronasceptyków panuje przekonanie, że ludzie bogaci i wysocy rangą nie mają do czynienia ze śmiercionośnym patogenem, to lista zakażonych celebrytów i polityków staje się coraz dłuższa. Teraz dowiadujemy się, że do tego grona dołączył też Zygmunt Solorz-Żak, miliarder i właściciel grupy Cyfrowy Polsat.