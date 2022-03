15-letnia córka Angeliny Jolie towarzyszy aktorce podczas zakupów. Podobna do mamy? (ZDJĘCIA)

Vbbb 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiele nie widać. Ale czułam, że wyrośnie na piękną kobietę. Ona jest przykładem drugiej szkodliwej skrajności w kwesti transseksualizmu dziecka. Pierwsza zła reakcja to krytyka i sprzeciw rodzica wobec tego co mówi dziecko (że chciałoby mieć inną płeć), druga zła reakcja to przejęcie „kontroli” nad sytuacją i potraktowanie pierwszych oświadczeń jako deklaracji. Tu jeszcze doszło lansowanie się na problemie dziecka. Tak naprawdę dziecko potrzebuje kilku lat, żeby dojść do ładu ze swoją tożsamością. Trzeba wtedy być otwartym, wyrozumiałym ale też przygotowanym na zwroty. I chronić dziecko przed krytyką obcych.