16-letni polski raper zrobił COMING OUT! "Urodziłem się DZIEWCZYNĄ"

Numer opowiada o mojej codzienności, o realiach, o tym, kim jestem i z czym się zmagam. Przedstawia rzeczy, z którymi musiałem się pogodzić lub takie, do których dojrzałem na tyle, by je dostrzec. Choć jestem tylko nastolatkiem, który chciałby żyć bez większych problemów. Mimo że piosenka jest bardzo osobista, kieruję ją do osób, które boją się być sobą. Osób, które boją się postawić "na swoje" w strachu, że ktoś to burzy - przekazał.