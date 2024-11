26-letnia piosenkarka została POSTRZELONA w czasie rozdawania autografów!

Ostatnie miesiące to tragiczny czas dla świata muzyki. W lipcu informowaliśmy o śmierci 35-letniego muzyka, który podczas występu objął fana ubranego w przemoczoną koszulkę. Gdy woda z ubrania zetknęła się z przewodem elektrycznym, który Ayres Sasaki miał przy sobie, doszło do zwarcia, a w efekcie porażeniem prądem. Ten niefortunny wypadek zakończył się tragicznie dla wokalisty, który zmarł na miejscu.

Teraz do mediów dotarły kolejne wstrząsające informacje. 26-letnia piosenkarka Jada Arnell została postrzelona przez kobietę znajdującą się na widowni po swoim występie w The Black Academy Of Arts & Letters w Dallas w Teksasie w ostatni weekend. NBC News podaje, że strzał oddano w momencie, gdy artystka rozdawała autografy. Jada Arnell została przewieziona do szpitala. Szybko ustalono, kim jest sprawca. Micah Williams została zatrzymana w holu teatru pod zarzutem napaści z użyciem broni.