3-letnia córka Zofii Zborowskiej uwieczniła NIEUMALOWANĄ mamę na zdjęciu: "Zmęczona, ale uśmiechnięta, z dużym brzuszkiem"

Jak ja nie rozumiem tych zaniedbanych bab wiecznie zmęczonych. Ja na porodówkę wzięłam kuferek z kosmetykami. Makijaż włosy ubior codziennie świeżo i schludnie i też byłam zmęczona 😪 ale nie mogłam się poddać i zaniedbać. Też wstawałam po kilka razy w nocy a i tak chciałam pięknie wyglądać dla siebie i męża. Poród to nie wymówka. Tydzień po porodzie byłam na rzęsach 😆😆😆same sobie krzywdę robicie. Dla męża dalej się staram i nigdy bym nie pozwoliła aby się czuł mniej ważny. Tak jak wam się dzieciak pojawi i mąż w kąt , a chciałabyś jedną z drugą aby mąż widział tylko dziecko a was odtrącał ?! Odwróć sytuacja wtedy zrozumiesz. Dalej jestem kobietą żona i chcę być elegancka seksowna a nie kocmouch ! I nawet mąż się dziwił po co to wszystko czemu nie odpuszczam po co mi to czy tamto!!!! Dla siebie ! Dla siebie !!!! Dziecko to nie wymówka aby nie zrobić makijażu albo fajnie wyglądać. No chyba że je niańczysz na rękach ciągle to sama sobie strzelasz w kolano