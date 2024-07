51-letnia Tori Spelling prezentuje ciało nastolatki w skąpym bikini. Szał? (ZDJĘCIA)

Przed laty Tori Spelling zyskała sporą popularność za sprawą roli Donny Martin w kultowej produkcji "Beverly Hills, 90210". W ostatnim czasie o 51-letniej aktorce znów było głośno, a to za sprawą perypetii małżeńskich, które generują duże zainteresowanie mediów.

W czerwcu ubiegłego roku Tori Spelling i ojciec pięciorga jej dzieci, Dean McDermott , oficjalnie poinformowali wszystkich, że się rozwodzą. Informacja nie była zbyt dużym zaskoczeniem, albowiem media już od jakiegoś czasu rozpisywały się o tym, że w ich trwającym 18 lat małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Miało to związek m.in. ze sprawą niewierności mężczyzny, który o całą sytuację obwiniał żonę. Oczywiście nie zabrakło publicznego prania brudów.

Wygląda jednak na to, że w życiu aktorki znów wyszło słońce i to dosłownie. Ostatnio gwiazda kultowego serialu została "przyłapana" przez paparazzi, gdy łapała promienie słoneczne na plaży w Miami. Towarzyszyła jej bliska przyjaciółka. Tori Speeling miała doskonałą okazję do zaprezentowania niesamowitej figury, której z pewnością pozazdrościłaby jej niejedna młodsza koleżanka. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie dwa miesiące temu aktorka świętowała 51. urodziny. Podczas wypadu na plażę Tori Speeling wybrała skąpe, neonowe bikini, które ledwo zakryło jej biust.