53-letnia Jennifer Lopez pokazuje ciało w skąpym kostiumie kąpielowym: "Lato w końcu nadeszło" (FOTO)

Janka 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Szczupła, duży plus za to, przeważnie panie w jej wieku mają sporą nadwagę. 53 lata to wiek w którym trzeba mocno pilnować wagi, metabolizm w tym wieku jest spowolniony i waga szybko rośnie. Dba o siebie i pilnuje tego, brawo za to.