54-letnia Joanna Przetakiewicz paraduje w BIKINI na Malediwach. Fani nie kryją zachwytu: "ALE PETARDA" (ZDJĘCIA)

Do lata i upragnionych wakacyjnych wyjazdów zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak wiele rodzimych gwiazd nie może doczekać się wysokich temperatur i drinków z palemką, dlatego już teraz pakują walizki i uciekają do ciepłych krajów. Miłośnicy rajskich plaż oraz lazurowych wód nie ograniczają się do europejskich wybrzeży, zamiast tego obierając za cel dalekie wyspy, oferujące szereg luksusowych usług, które często wiążą się z niemałym wydatkiem.