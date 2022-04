54-letnia Nicole Kidman i jej różowe pióra pozdrawiają z premiery filmu "Wiking" (ZDJĘCIA)

Na szczęście aktorka wciąż cieszy się ogromną sympatią mediów oraz widzów, czego dowodem są liczne premiery filmów z jej udziałem. Kilka miesięcy temu Kidman promowała produkcję "Being the Ricardos" , gdzie wcieliła się w rolę Lucille Ball. Nowy rok przyniósł gwieździe zaproszenia na liczne gale, podczas których miała okazję pozować na ściankach.

54-latka miała ostatnio kolejny powód, by pojawić się na celebryckiej imprezie, a wszystko to za sprawą wejścia do kin filmu "Wiking", w którym gra u boku Alexandra Skarsgarda oraz Anyi Taylor-Joy. W poniedziałek Australijka zawitała na premierę do TCL Chinese Theatre w Los Angeles, machając z uśmiechem do fotoreporterów. Zebrani mogli podziwiać wybraną przez nią sukienkę od Prady w zielonym kolorze z niebanalnymi różowymi piórami zdobiącymi rękawy. Przed obiektywami aktorce towarzyszył jej mąż, Keith Urban.