57-letnia Ewa Minge w bikini opiera się o skałę i rozprawia o dojrzałości. "Nie wypada mi świecić golizną. Tak, wiem, nie jestem doskonała"

Ewa Minge o dojrzałych kobietach. "Jesteśmy skazane na zakrywanie ciała?"

Ostatnio długo rozmawiałam z bardzo mądrymi, świadomymi, wykształconymi kobietami po pięćdziesiątce i nawet one czują strach przed upływem czasu. Co ciekawe żadna z nich nie ma problemu z własnym wyglądem, to nie jest problem z opakowaniem, ale tym jak taka kobieta jest traktowana np. przez potencjalnych pracodawców. Dziwne, bo mądrość wynika z dojrzałości, którą niesie potężne doświadczenie . Dzieci odchowane, w głowie poukładane nic tylko realizować się zawodowo. Mnóstwo kobiet po pięćdziesiątce z powodu wykluczenie zawodowego otwiera własne biznesy i w szybkim tempie osiągają sukces - pisze.

Kiedy byłam bardzo młoda wydawało mi się, że zbliżająca się trzydziestka, to koniec świata. Po kolejnych prawie 30-stu latach stwierdzam, że nic się nie kończy w życiu dopóki my tego nie zakończymy. A zacząć można choćby zaraz. Nasze życie, nasze marzenia są w naszych rękach. To my mozolnie rzeźbimy je często w kamieniu jak Michał Anioł rzeźbił swoje dzieła sztuki. Życie każdego z nas to także sztuka, tylko trzeba mieć odwagę ją samemu wyreżyserować. Nie poddawaj siebie, nie oddawaj życia walkowerem… nie pozwól by czas odebrał ci szczęście. Twój czas pracuje dla ciebie - zakończyła.