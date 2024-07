Ewa Minge GORZKO podsumowuje medialne zamieszanie wokół jej aparycji: "Wszyscy wiedzą, że wyglądam tragicznie i fatalnie, że jestem potworem"

Matka trójki ... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Mój mąż, Mycha, w ogóle nie interesuje się dziećmi. Wczoraj był w sklepie i zamiast kupić coś dzieciom, chociaż po jakimś jogurcie, to kupił tylko sobie bułeczki na śniadanie i dżemik. Dzisiaj rano oświadczył mi,że jedzie na urlop do mamusi do Sosnowca na całe dwa tygodnie i bierze tylko naszą córkę. A chłopaki to co? Nie jego dzieci? Kiedy byłam z dwójką dzieci na turnusie rehabilitacyjnym, to codziennie pisał mi smsy, że nie chce takiego dziecka (syn nie chciał że mną jechać). Przez całe dwa tygodnie siedział o suchym pysku, bo nawet obiadu nie zrobił ten próżniak. On najlepiej by chciał, żebym się zajmowała 24 godziny wszystkimi i jeszcze nim, a on będzie po 10 godzin przed komputerem siedział, bo pracuje zdalnie. Po pracy zamiast iść na rolki (50-letni facet) mógłby zająć się choć jednym, bo ja już nie mogę wydołać. Tym bardziej, że jeden z synów ten z orzeczeniem prowadzi nocny tryb życia i jestem na nogach 20 godzin dziennie.