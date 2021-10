63-letnia Andie MacDowell z dumą eksponuje na ściance pokrytą zmarszczkami twarz i siwe włosy (ZDJĘCIA)

W natłoku gwiazd dostosowujących się do panującego obecnie na Instagramie kanonu piękna Andie MacDowell jest jak powiew świeżości. Gwiazda takich klasyków kina jak "Cztery wesela i pogrzeb", "Dzień świstaka" czy "Zielona karta" postanowiła sobie, że będzie starzeć się z godnością i na razie trzyma się swojego przyrzeczenia. Oprócz tego, że aktorka nie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, to jeszcze odpuściła sobie farbowanie włosów na brąz, stawiając na szykowną siwiznę .

W sobotę MacDowell wzięła udział w imprezie Unforgettable Evening Under The Stars, która odbyła się w Los Angeles. Oprócz Andie na wydarzeniu pojawiły się jeszcze takie osobistości, jak Natalie Portman, Jodie Foster czy Jane Fonda. 63-latka miała na sobie szarą, falbaniastą koszulę z motywem roślinnym, do której dopasowała skórzane spodnie i lakierowane botki. Podczas pozowania na ściance celebrytka posyłała w stronę obiektywów uśmiechy, z dumą prezentując zmarszczki i przyprószone siwizną włosy.