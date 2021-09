Jane Fonda i Andie MacDowell pozują na październikowych okładkach "Vogue Polska"! (ZDJĘCIA)

We wtorek na oficjalnym instagramowym profilu "Vogue Polska" zaprezentowano okładki październikowej odsłony magazynu. Już po raz kolejny redakcja przygotowała kilka wersji okładkowej sesji, zapraszając do współpracy trzy gwiazdy. I tak tym razem dla polskiego "Vogue'a" zapozowały Jane Fonda , Andie MacDowell oraz polska aktorka Sandra Drzymalska.

Październikowy numer "Vogue Polska" to hołd dla interpretowanej na wiele sposobów odwagi. W obliczu wyzwań, z którymi nieustannie się mierzymy, odwaga to atrybut, który powinien rozwijać w sobie każdy z nas. Dlatego gwiazdami sesji okładkowej październikowego wydania "Vogue Polska" zostały trzy wyjątkowe kobiety, które inspirują do podejmowania samodzielnych decyzji i walki o własne szczęście - czytamy na oficjalnym profilu pisma.