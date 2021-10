68-letnia Lyn May jednak NIE JEST W CIĄŻY?! Wygadał się jej o 40 lat młodszy "narzeczony"

Lyn May, nieco zapomniana meksykańska gwiazda, w sierpniu ogłosiła światu wesołą nowinę. 68-letnia (!) aktorka pochwaliła się, że zaszła w ciążę, a ojcem dziecka miał być jej chłopak, młodszy od niej o 40 lat muzyk Markos D1.

Jestem bardzo szczęśliwa, mogąc ogłosić, że od trzech miesięcy spodziewam się niespodzianki. Markos jest bardzo szczęśliwy, że zostanie tatą - pisała dwa miesiące temu May pod serią fotografii z ukochanym.

Zobacz także: Dojrzałe macierzyństwo z punktu widzenia mamy i medycyny

Jak się jednak okazuje, gwiazda najprawdopodobniej... wcale nie jest w ciąży. W rozmowie z The Washington Newsday Markos ujawnił nie tylko, że on i Lyn nigdy nie byli razem, ale zdradził, iż kobieta zmyśliła wieść o tym, że spodziewa się dziecka. Wszystko tylko po to, aby zwrócić zdobyć rozgłos przed... pożegnalnymi trasami koncertowymi po USA i Meksyku, które nota bene nazywa "dziećmi".

Tabloid donosi, że 68-latka miała powiedzieć to rzekomemu narzeczonemu podczas rozmowy telefonicznej. Markos zatelefonował do niej ponoć w związku z prośbą o to, by usunęła wpis, w którym twierdzi, że zamierzają się pobrać.

Powiedziałem jej: "Jeśli nie jesteś w ciąży, to nie jesteś w ciąży" - czytamy. Wydaje mi się, że poradzono jej, by udawała, że skorzystała z usług surogatki... Uważam, że to wszystko jest niepotrzebne, ponieważ to nieprawda... Ludzie zaczęliby pytać, gdzie jest zastępcza mama - mówi niedoszły ojciec i wyjaśnia: Ja i Lyn nigdy nie byliśmy w związku. Podziwiam Lyn zarówno jako osobę, jak i artystkę. (...) Jesteśmy przyjaciółmi, jednak nigdy nie byliśmy w prawdziwym związku.

Zaskoczeni?

A jeśli chcecie się dowiedzieć na przykład tego, dlaczego niektóre gwiazdy nie chcą z nami rozmawiać, zapraszamy do odsłuchania nowego odcinka Pudelek Podcast!

Zobacz także: PUDELEK PODCAST! Kto nie rozmawia z Pudelkiem oraz wylewna Wieniawa i fetysz Barona