Adam Małysz obronił PRACĘ MAGISTERSKĄ: "To był stresujący etap w moim życiu"

Adam Małysz, który przez lata dostarczał nam niesamowitych emocji sportowych i rozsławiał Polskę na całym świecie, po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego przerzucił się na sporty samochodowe. Sportowiec brał udział w rajdach i bardzo sobie chwalił tę aktywność. Z rajdami pożegnał się w 2016 roku, kiedy to objął funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN.

Dziś Adam Małysz wrzucił na Instagram zdjęcie zrobione w murach jego uczelni. 42-letni były sportowiec zakończył właśnie studia - na fotce widzimy go dzierżącego egzemplarz Pracy Magisterskiej, którą właśnie obronił.

Mam przyjemność poinformować was, że obroniłem swoją pracę magisterską na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej! Tym samym zyskałem tytuł Magistra! To był stresujący etap w moim życiu, który zakończył się absolutnym sukcesem. Jestem z siebie dumny i chciałbym zachęcić wszystkich do poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności - pisze Małysz.