Adam Zdrójkowski pędził 125 km/h po ulicach Warszawy, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Wideo już ZNIKNĘŁO z sieci

Poczynania Adama Zdrójkowskiego już od jakiegoś czasu znajdują się na celowniku rodzimych mediów. Odkąd w ubiegłym roku wyszło na jaw, że związek aktora i Wiktorii Gąsiewskiej przeszedł do historii, najwięcej emocji wzbudza rzecz jasna życie uczuciowe 22-latka. Choć oficjalnie Zdrójkowski wciąż pozostaje singlem, kilka miesięcy temu paparazzi przyłapali go na randce z 16-letnią modelką Vanessą Rojewską. Pod koniec października aktora widziano natomiast na mieście w towarzystwie znanej z "Pierwszej miłości" Justyny Zielskiej.

Wygląda na to, że Zdrójkowski pędził z prędkością 125 km/h do... fryzjera. Niedługo później opublikował bowiem na InstaStories ujęcie, na którym widzimy go na fotelu jednego z warszawskich salonów. Po wizycie u fryzjera Adam nie zapomniał rzecz jasna pochwalić się w sieci jej efektami. 22-latek opublikował w internetowej relacji zdjęcie wykonane we wnętrzu swojego audi, przy okazji prezentując obserwatorom nową fryzurę.