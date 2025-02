Agata Kulesza nie chce grać nagich scen: "Nie mogę się oszukiwać, że wróci mi ciało sprzed dwudziestu lat"

Agata Kulesza już się nie rozbierze przed kamerą

Trochę się wstydzę, dlatego nie gram rozbieranych scen. To jest paradoks, że chronię cielesną intymność, a pokazuję intymne emocje. Widzę zmiany w ciele, i to oczywiście nie jest coś, co mnie bardzo cieszy. Ale walka jest przegrana. I w ogóle denerwuje mnie, że rozpatruję to w kategorii walki. Z jednej strony myślę, że trzeba to zaakceptować, a z drugiej wiem, że można zrobić więcej, żeby lepiej wyglądać. Nie mogę się oszukiwać, że wróci mi ciało sprzed dwudziestu lat, no bo nie wróci — tłumaczyła aktorka w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".