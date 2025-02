Agata Kulesza rzadko mówi o życiu prywatnym. Zrobiła wyjątek, gdy zapytano ją o 27-letnią córkę! "Jest świetnym człowiekiem"

Brawa dla córki, że wybrała sama swój zawód. :) Chciałabym, by załatwianie pracy przez nepotyzm się skończył. Ani to przyjemne pracować z ludźmi, którzy nie rozdzielają i nie potrafią rozdzuekić życia zawodowego od prywatnego, bo pracując i mieszkając razem się nie da. Ponadto też to wpływa na atmosfere, rozwój, pracę innych. Jeżeli nie skończy się nepotyzm, jako społeczeństwo nie będziemy się rozwijać. Przykład? Poczta Polska, od lat znajomosci by zostać prezesem, a nie umiejętność, wizja. Prezesi Poczty Polskiej mogą buty czyścić założycielom In Postu.