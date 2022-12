Agata Młynarska WYGRYZIE Małgorzatę Rozenek z "Dzień dobry TVN"? "Nie możecie jej odmówić AMBICJI I UPORU"

Agata Młynarska wygryzie Małgorzatę Rozenek z "Dzień dobry TVN"?

Małgorzata Rozenek zniknie ze śniadaniówki? Agata Młynarska zabiera głos

Możecie ją lubić lub nie, hejtować lub wielbić, ale jednego jej nie możecie odmówić - ogromnej pracowitości, ambicji i uporu. A to recepta na sukces. Podziwiam jej determinację, zaangażowanie w in vitro i życie na własnych warunkach. Mnie w moich początkach pracy na wizji nikt nie wspierał. Może najbliżsi czasem coś dobrego powiedzieli. Do działu kontaktów z widzami przychodziły listy, w których wieszano mnie na suchej gałęzi i odsądzano od czci i wiary. Pisano, żeby zamienić Młynarską, która jest nieporozumieniem na Wojtczak albo Wander. Doświadczenie i akceptacja widzów przychodzą z czasem… Uczymy się na Waszych oczach. Za co dziękujemy i przepraszamy. Mimo szkoleń, lekcji, ukończenia Akademii Telewizyjnej, posiadania karty ekranowej - wciąż się uczę - pisze.