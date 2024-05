Agata Sieramska wbiegła na murawę i rzuciła się w ramiona Arkadiusza Milika. Fani rozczuleni: "To się nazywa wsparcie" (WIDEO)

Fan 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Trzeba przyznać że dobra aktorka z niej. Jak jest sama na meczach to większość czasu ma nos w telefonie i przegląda insta, jak Milik pod koniec meczu wejdzie na boisko to nie kibicuje tylko nagrywa go ciągle telefonem żeby mieć się czym pochwalić gdyby trafił do bramki. Cały czas minę ma jakby była tam za karę a po meczu uśmiech na twarzy i sesja z trybun jaka to wielka kibicka hahaha tak samo jak była z Milikiem na trybunach jak nie grał z powodu kontuzji to udawała jaka to jest zaciekawiona meczem… aż trudno uwierzyć że Milik się na to nabiera …