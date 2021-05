Agnieszka Chylińska szczerze o macierzyństwie: "Miało być kolejnym sukcesem. Okazało się BRUTALNYM STRZAŁEM w mój egoizm"

Paula 22 min. temu zgłoś do moderacji 11 8 Odpowiedz

Czemu w Polsce zrobił się taki kult a szczególnie tu na pudełku w komentarzach, że macierzyństwo to najgorsze co może stać się kobiecie. Czy to wynika z faktu, że tu kobiety mogą się wyżalić anonimowo? Nie moga tego powiedzieć przyjaciółce, facetowi bądź rodzicom bo co o nich pomyślą.. jak powie, że macierzyństwo jest trudne? Z tego to wynika? Nie rozumiem, macierzyństwo to tak naturalna sprawa od wieków i zostanie z nami na wieki i tego możemy być pewni a nagle stało się to takie niecodziennie i dziwne, że niektóre kobiety rodzą dzieci i, że wtedy zamieniają się w jakieś potwory, które muszą tylko siedzieć w domu z dzieckiem, czemu jakoś w otoczeniu moim nie widzę tego, moje koleżanki mają dzieci mimo to prowadzą życie towarzyskie, sama jestem niania mamy, która ma dwoje dzieci a mimo to przychodzę do jej dzieci, gdy idzie sobie na imprezę, wiadomo, że nie wraca o 5 nad ranem.. ale mimo małych dzieci potrafi od czasu do wyjść, dodam, że jest samotna mama dwóch córeczek. Każda nasza ciotka, starsza siostra cioteczna ma te dzieci, jedno czy dwoje ale to jakoś od 10 lat może stał się kult, że macierzyństwo jest takie zle. Pytam bo chce się wyedukowac, nie jestem matką, jestem tylko młoda niania więc nie wiem jak to być mamą, ale z tego co widzę nie jest to coś, co zmienia życie na gorsze, a widząc miłość do dziecka kobiety nawet na lepsze. Dlatego chcę wiedzieć, czytając wypowiedzi zagranicznych gwiazd bycie matką jest czymś dla nim najlepszym co je spotkało, rzadko która zagraniczna gwiazda narzeka na bycie matką, a nie wierzę, że jest różnica i że polskie gwiazdy nie mają dostępu do niań, kucharek i sprzątaczek bo na pewno mają więc nie ma różnicy bo polskie gwiazdy też mogą sobie na to pozwolic.. co czytam wypowiedź to bycie matką jest takie uciążliwe , czy ta Agnieszka czy ta Tatiana, zachowują się tak jakby ciążę istniały dopiero od 10 lat a wcześniej dzieci brały się z kapusty i nigdy wcześniej kobiety nie zachodziły w ciążę, taka jest natura, ale mimo to mamy takie czasy, że kobieta może być mamą i kimś więcej niż tylko mama, nie ma presji na bycie matką siedmioro dzieci jak kiedys więc z czego to wynika, że zostało to od niedawna w Polsce owiana taka złą sławą te macierzyństwo? Pytam bo chce się wyedukowac powtarzam zanim dostanę tekst GOWNIARO CO TY WIESZ O ZYCIU