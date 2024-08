Agnieszka i Artur Kotońscy z "Goggleboxa" świętują 29. rocznicę ślubu. Tak wyglądali przed laty. Poznajecie? (STARE ZDJĘCIA)

Madzik88 47 min. temu zgłoś do moderacji 50 10 Odpowiedz

A ja mimo wszystko im gratuluje tylu lat razem,sa razem,sa szczesliwi-ro jest to coa czego w obecnym swiecie brakuje -malo jest par ktore tyle razem sa ze soba bo latwiej kogos wymienic na inny model a co do stylu-takie byly dawniej lata,taka moda,najwazniejsze ze jej i jemu sie podobalo-mam nadzieje ze ludzie z czasem beda mniej oceniac wyglad innych bo to nie wszystko