Agnieszka i Grzegorz Hyży śpiewają do okularów na premierze własnej kolekcji oprawek. Kupicie? (ZDJĘCIA)

Miałam nie komentować na tym badziewnym 🐩, ale jako okularnica od 17 lat napiszę tak, od lat kupuję okulary u tego samego optyka, na ogół co 2 lata i w tym roku też muszę iść do okulisty, od lat do niego chodzę, wada wzroku się pogłębia i nie będę badziewia od celebrytow kupować, na ogół mam oprawki od światowych projektantów i te kiczowate oprawki Hyzy i tak by mnie nie pasowały, bo jestem drobna, mam małą buzię z wielką blizną na czole. Pozdrawiam serdecznie okularników i ludzi dobrze widzących. Zdrowia życzę I trzeźwego spojrzenia na świat.🙂