Agnieszka Kaczorowska filozofuje na Instagramie: "Jestem tym, czym jestem i robię to, co robię..."

Agnieszka Kaczorowska nie jest zainteresowana tym, co o niej mówią?

Kaczorowska jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie mniej lub bardziej wprost odnosi się do panującego wokół niej zamieszania. Ostatnio lubuje się w dodawaniu do zdjęć ważnych dla siebie cytatów.

We wtorek postanowiła kontynuować tę serię i opublikowała na Instagramie czarno-białą fotkę w wieczorowej kreacji. W opisie postu postawiła na kolejną wymowną złotą myśl. Tym razem padło na Anthony'ego Hopkinsa, którego celebrytka przywołuje, by przekonać wszystkich, że jest ponad to, co się o niej mówi.

Moja filozofia jest taka: to nie moja sprawa, co ludzie o mnie mówią i myślą. Jestem tym, czym jestem i robię to, co robię. Nie oczekuję niczego i akceptuję wszystko. I to sprawia, że ​​życie jest o wiele łatwiejsze - zacytowała.