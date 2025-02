Agnieszka Kaczorowska pokazała słowa wsparcia od obserwujących. Napomknęła też o hejcie: "Towarzyszy mi w zasadzie od 25 lat pracy"

Kaczorowska pokazała wiadomości od obserwujących. Wspomniała o hejcie

W natłoku medialnych doniesień o Agnieszce niektórzy mogli już zapomnieć, że ta wkrótce rozgości się w kolejnym programie rozrywkowym. Tym razem chodzi o "Taniec z Gwiazdami" , gdzie wraca po dłuższej przerwie i serii kąśliwej wymiany zdań z jurorami show . Teraz przemówiła do obserwujących prosto z sali treningowej, gdzie ćwiczy do upadłego z Filipem Gurłaczem .

Przy okazji odezwy do fanów okazało się, że Agnieszka jednak czyta to, co mają jej do powiedzenia internauci, bo pochwaliła się pełnymi wsparcia wiadomościami. Z uśmiechem na ustach i w "drapieżnym" odzieniu mówiła: