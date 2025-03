Agnieszka Kotońska pokazała, jak wyglądali, gdy mieli po 20 LAT. Wspomniała o małżeństwie: "Były kłótnie, dramaty, chwile zwątpienia"

Agnieszka Kotońska rozprawia o miłości

Temat postanowiła poruszyć także na Instagramie. Agnieszka Kotońska opublikowała kilka relacji ze zdjęciami, na których z mężem mają "po 20-kilka lat" . Przy okazji podzieliła się szeregiem refleksji dotyczących małżeństwa, w których słowo miłość odmienia przez wszystkie przypadki. W swoim wywodzie odnosi się nie tylko do siebie, ale także do innych publicznych związków.

Szczerze? Nie było łatwo. Dwójka dzieciaków z podstawówki stanęła naprzeciwko siebie i przyrzekała - przed Bogiem, przed sobą - że razem do końca życia. Na dobre i na złe. I to "złe" przyszło nieraz. Były kłótnie, były dramaty, były chwile zwątpienia. Ale nadal jesteśmy razem. Bo życie to nie tylko kwiaty, cukierki i te najpiękniejsze momenty. Życie to też trudne decyzje, które czasem zostawiają ślad. Ale jeśli miłość jest prawdziwa - przetrwa wszystko. My jesteśmy tego dowodem - kontynuowała.