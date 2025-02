Agnieszka Sienkiewicz o sytuacji na stoku: "Rozpłakałam się. Ludzie uważają, że można szarpać dziecko i bić"

Agnieszka Sienkiewicz była świadkiem szokującej sytuacji. "Popłakałam się"

Jesteśmy na stoku, jest godzina 11 przed południem, do zjazdu szykuje się powoli kilkadziesiąt osób, w tym połowa to Polacy. I wtedy słyszę ojca - Polaka - krzyczącego na dziecko. Przysięgam, ten ok. 8-letni chłopiec nic nie zrobił, poza tym, że wskoczył w zaspy śnieżne. Sama wskoczyłam. Ale ojciec wściekły, szarpie go za rękę i serwuje bardzo silne uderzenie w pośladki. Wybucham! Krzyczę do pana, że "może jemu zaserwujemy zaraz takiego klapsa w tyłek, i że dzieci się nie bije". I wtedy słyszę ten slogan: KLAPS MUSI BYĆ W WYCHOWANIU, TO MOJE DZIECKO, MOGĘ ROBIĆ, CO CHCĘ, NIE WTRĄCAJ SIĘ (tu jakaś s***ka leci trochę ciszej) - opisuje.