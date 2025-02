Agnieszka Włodarczyk zdradza szczegóły DUBAJSKIEGO ŚLUBU z Robertem Karasiem. Pokazała wiązankę i wyjątkową biżuterię

Agnieszka Włodarczyk zdradza szczegóły ślubu

We wtorek Agnieszka Włodarczyk zapytała obserwujących na Instagramie, czy chcieliby poznać jej ślubne inspiracje. Przy okazji zdecydowała się opowiedzieć o tym, jak wyglądała symboliczna ceremonia w Dubaju i zdradziła, dlaczego zdecydowali się wypowiedzieć słowa przysięgi na pustyni.

Będąc w Dubaju (tak, dopiero tam), znalazłam miejsce na ślub, fantastyczną fotograf i kogoś, kto zorganizuje mi to wszystko tak, jak sobie wymarzyłam. To nie jest trudne, jak wiesz, czego chcesz i masz tylko 2 świadków. Chciałam, żeby ceremonia odbyła się na pustyni, podobał mi się spokój, którego potrzebowałam tego dnia. Od lat jestem przebodźcowana, więc to był strzał w dziesiątkę - tłumaczyła.