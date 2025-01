Agnieszka Wosińska grała siostrę Dorotę w "Klanie". Dziś jest nie do poznania

Postać siostry Doroty to dowód na to, że ten serial już się wypalił i powinien dawno zniknąć z anteny. Wiecie jak zakończono jej wątek? Kilka lat temu była w Afryce. Nie było z nią kontaktu (która rodzina nie szuka kontaktu ze siostrą?). Przypomnieli sobie o niej scenarzyści, więc były fach Moni pojechał do Afryki...Co się okazało? Babę zabili w Kongo i nikt nie raczył poinformować Lubiczów. Co na to Sadyba? Nie ma to trudno...będzie trzeba mniej żarcia przygotować na Wigilię.