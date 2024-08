Aktor i były działacz PiS Bartłomiej Morawski poszukiwany listem gończym!

Znajomy 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Znam go, ogólnie spotkałem się z nim kiedyś w Warszawie. Ja wtedy pracowałem z modelkami to wydawał mi się już dziwny jakby coś miał nie równo w głowie. Wypytywał mnie o najmłodsze modelki jakie mam. Opowiadał mi też o tych z którymi obcował podczas sesji zdjęciowych miałem wrażenie że się tym chwalił a już wtedy miał około 50 lat. To był ostatni raz jak go spotkałem mimo że wypisywałem czułem że jest ślisaki. Kwestia czasu kiedy go złapią